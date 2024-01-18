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Річниця трагедії в Броварах та ситуація на фронті — ефір Новини.LIVE

18 січня 2024 07:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Річниця трагедії в Броварах та ситуація на фронті — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 18 січня, річниця авіакатастрофи у Броварах, що на Київщині. Тоді літак, на борту якого перебували десять осіб, впав на території дитячого садка. Крім того, за останню добу на фронті відбулося 71 бойове зіткнення.

Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. Ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі.

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Що обговорюватимуть в ефірі

Сьогодні гості студії поговорять про авіакатастрофу 18 січня 2023 року, яка трапилася в Броварах на Київщині. Тоді на території дитячого садка впав і розбився вертоліт ДСНС EC-225 Super Puma, на борту якого перебувало 10 осіб. За повідомленням представника Офісу Президента України Кирила Тимошенка, оперативна група МВС України прямувала у відрядження до "гарячої точки".

Другою темою обговорення стане ситуація на фронті. Як відомо, за останню добу на фронті відбулось 71 бойове зіткнення. Проте підрозділи ЗСУ продовжують утримувати позиції на Донбасі та плацдарм на лівобережжі Дніпра.

Також експерти зачеплять бізнесмена Ігоря Гринкевича. Як повідомлялось, Міноборони розірвало контракти з компаніями Гринкевича. Окрім того, міністерство подало в ДБР заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній бізнесмена.

Хто стане гостями ефіру

Сьогодні гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • Олександр Леонов — виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента",
  • Євген Дикий — військовий аналітик,
  • Олег Лісний — політолог,  
  • Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр., експерт з економічної і соціальної політики,
  • Ростислав Кравець — адвокат, юрист,
  • Галина Янченко — народна депутатка України, ''Слуга народу'',
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

Нагадаємо, вчора у Генштабі назвали два найгарячіших напрямки на фронті, де окупанти штурмують найбільше. Лише за одну добу Сили оборони відбили там понад 60 ворожих атак. 

авіакатастрофа
Бровари
війна в Україні
Ігор Гринкевич

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