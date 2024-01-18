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Роковини загибелі міністра Монастирського — що сталося в Броварах у січні 2023-го

18 січня 2024 06:01
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Річниця авіакатастрофи в Броварах - що відомо про загибель Монастирського і команди
Денис Монастирський. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Рік тому, 18 січня 2023 року, у Броварах гелікоптер впав на територію дитячого садочка. Внаслідок авіатрощі загинуло керівництво МВС, яке перебувало в транспорті, та люди, які були на території закладу. Загалом жертвами аварії стали 14 людей, серед них міністр Денис  Монастирський. Далі — слідство, підозри та зворушливі відкриття щодо життя міністра. 

Що відбулося в день авіакатастрофи, хто несе покарання за жахливу трагедію та яку пам'ять про себе залишив Денис Монастирський — в матеріалі Новини.LIVE. 

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18 січня 2023 року у Броварах на Київщині гелікоптер впав на територію дитячого садочка. Це була робоча поїздка керівництва МВС України, яка закінчилася трагедією. 

Авіакатастрофа в Броварах
Падіння гелікоптера в Броварах. Фото: Новини.LIVE

Загинули:

  • міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, 
  • перший заступник міністра Євгеній Єнін, 
  • держсекретар Юрій Лубкович, 
  • заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, керівник охорони міністра Михайло Павлушко,
  • фотограф МВС Микола Анацький, 
  • старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко.

На місці події працювали журналісти, рятувальники, медики. Тоді люди не могли повірити у випадковість такої події. Однак того дня причин ніхто не називав. Новини.LIVE також інформувало українців з місця авіатрощі. 

Пізніше СБУ повідомила, що розглядає кілька версій трагедії: 

  • були порушені правила польоту, 
  • можлива несправність гелікоптера, 
  • умисні дії щодо знищення гелікоптера. 
Авіакатастрофа в Броварах
Загибель дитини внаслідок авіакатастрофи в Броварах. Фото: Новини.LIVE
Авіакатастрофа в Броварах
Рятувальна операція в Броварах 18 січня. Фото: Новини.LIVE

У Франції розшифрували чорну скриньку і матеріали передали слідству. Розслідування показало, що диверсії і замаху на вбивство державних діячів не було.

Вже у серпні ДБР повідомило про підозру п’ятьом працівникам ДСНС. Їх звинуватили у порушенні правил безпеки та експлуатації гелікоптера, що призвело до катастрофи і загибелі людей. 

Після цієї події МВС заборонило всім керівникам користуватися таким транспортом під час воєнного стану.

Пам'ять про Монастирського 

Прощалися з міністром Монастирським та загиблими в авіатрощі 21 січня. Їх поховали на Байковому кладовищі. 

Монастирський
Прощання з Денисом Монастирським. Фото: з відкритих джерел 

Пізніше керівну посаду в уряді обійняв Ігор Клименко. Час від часу в мережі з’являлися новини щодо слідства або історії в пам'ять про загиблих. У столиці відкрили меморіальну дошку двом поліцейським. 

Меморіальна дошка
Меморіальна дошка офіцерам поліції, які супроводжували керівництво МВС. Фото: Поліція Києва

Та справжнім відкриттям для українців став документальний фільм про Дениса Монастирського. За життя він не був тим політиком, який потрапляв в скандали або ж отримував шалений хейт чи критику. Про нього мало знали, публічною була лише його робота та декларація. 

В день, коли Україна побачила "Щоденник Монастирського", він відкрився людям з іншого боку – як батько, як поціновувач мистецтва, як відповідальний міністр, який виконав шалену роботу під час деокупації Київщини і жодного разу за життя не вихвалявся цим. 

Родина Монастирського
Денис Монастирський з дружиною і синами. Фото: Скриншот з відео 
Монастирський з дружиною
Монастирський з дружиною у Софії Київській. Фото: Скриншот з відео

Ще до політичної карʼєри за життя Денис Монастирський реставрував пам'ятки архітектури. А вже під час повномасштабної війни організував вивезення сотень музейних експонатів у безпечні місця.

Він зберігав історію і писав свою. Монастирський був реформатором, мав свій стиль керівництва. Його особистість розкривають дружина та колеги, і ці історії не залишать вас байдужими. 

Щодня він записував відео для себе та родини. Щирі, справжні, відверті. Тепер їх може побачити кожен українець. Окрім "Щоденника Монастирського" в річницю трагедії Україна побачить стрічку “Незавершений політ”.

Нагадаємо, Дениса Монастирського призначили міністром внутрішніх справ 16 липня 2021 року. Його кандидатуру запропонував президент України Володимир Зеленський. Ми писали, чим він запам'ятався в парламенті. 

авіакатастрофа
Денис Монастирський
розслідування
Бровари
загиблі

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