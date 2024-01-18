Річниця авіакатастрофи в Броварах - що відомо про загибель Монастирського і команди

Денис Монастирський. Фото: з відкритих джерел

Рік тому, 18 січня 2023 року, у Броварах гелікоптер впав на територію дитячого садочка. Внаслідок авіатрощі загинуло керівництво МВС, яке перебувало в транспорті, та люди, які були на території закладу. Загалом жертвами аварії стали 14 людей, серед них міністр Денис Монастирський. Далі — слідство, підозри та зворушливі відкриття щодо життя міністра.

Що відбулося в день авіакатастрофи, хто несе покарання за жахливу трагедію та яку пам'ять про себе залишив Денис Монастирський — в матеріалі Новини.LIVE.

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18 січня 2023 року у Броварах на Київщині гелікоптер впав на територію дитячого садочка. Це була робоча поїздка керівництва МВС України, яка закінчилася трагедією.

Падіння гелікоптера в Броварах. Фото: Новини.LIVE

Загинули:

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

перший заступник міністра Євгеній Єнін,

держсекретар Юрій Лубкович,

заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, керівник охорони міністра Михайло Павлушко,

фотограф МВС Микола Анацький,

старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко.

На місці події працювали журналісти, рятувальники, медики. Тоді люди не могли повірити у випадковість такої події. Однак того дня причин ніхто не називав. Новини.LIVE також інформувало українців з місця авіатрощі.

Пізніше СБУ повідомила, що розглядає кілька версій трагедії:

були порушені правила польоту,

можлива несправність гелікоптера,

умисні дії щодо знищення гелікоптера.

Загибель дитини внаслідок авіакатастрофи в Броварах. Фото: Новини.LIVE

Рятувальна операція в Броварах 18 січня. Фото: Новини.LIVE

У Франції розшифрували чорну скриньку і матеріали передали слідству. Розслідування показало, що диверсії і замаху на вбивство державних діячів не було.

Вже у серпні ДБР повідомило про підозру п’ятьом працівникам ДСНС. Їх звинуватили у порушенні правил безпеки та експлуатації гелікоптера, що призвело до катастрофи і загибелі людей.

Після цієї події МВС заборонило всім керівникам користуватися таким транспортом під час воєнного стану.

Пам'ять про Монастирського

Прощалися з міністром Монастирським та загиблими в авіатрощі 21 січня. Їх поховали на Байковому кладовищі.

Прощання з Денисом Монастирським. Фото: з відкритих джерел

Пізніше керівну посаду в уряді обійняв Ігор Клименко. Час від часу в мережі з’являлися новини щодо слідства або історії в пам'ять про загиблих. У столиці відкрили меморіальну дошку двом поліцейським.

Меморіальна дошка офіцерам поліції, які супроводжували керівництво МВС. Фото: Поліція Києва

Та справжнім відкриттям для українців став документальний фільм про Дениса Монастирського. За життя він не був тим політиком, який потрапляв в скандали або ж отримував шалений хейт чи критику. Про нього мало знали, публічною була лише його робота та декларація.

В день, коли Україна побачила "Щоденник Монастирського", він відкрився людям з іншого боку – як батько, як поціновувач мистецтва, як відповідальний міністр, який виконав шалену роботу під час деокупації Київщини і жодного разу за життя не вихвалявся цим.

Денис Монастирський з дружиною і синами. Фото: Скриншот з відео

Монастирський з дружиною у Софії Київській. Фото: Скриншот з відео

Ще до політичної карʼєри за життя Денис Монастирський реставрував пам'ятки архітектури. А вже під час повномасштабної війни організував вивезення сотень музейних експонатів у безпечні місця.

Він зберігав історію і писав свою. Монастирський був реформатором, мав свій стиль керівництва. Його особистість розкривають дружина та колеги, і ці історії не залишать вас байдужими.

Щодня він записував відео для себе та родини. Щирі, справжні, відверті. Тепер їх може побачити кожен українець. Окрім "Щоденника Монастирського" в річницю трагедії Україна побачить стрічку “Незавершений політ”.

Нагадаємо, Дениса Монастирського призначили міністром внутрішніх справ 16 липня 2021 року. Його кандидатуру запропонував президент України Володимир Зеленський. Ми писали, чим він запам'ятався в парламенті.