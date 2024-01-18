Річниця авіакатастрофи в Броварах - що відомо про загибель Монастирського і команди

Роковини загибелі міністра Монастирського — що сталося в Броварах у січні 2023-го
Рік тому, 18 січня 2023 року, у Броварах гелікоптер впав на територію дитячого садочка. Внаслідок авіатрощі загинуло керівництво МВС, яке перебувало в транспорті, та люди, які були на території закладу. Загалом жертвами аварії стали 14 людей, серед них міністр Денис Монастирський. Далі — слідство, підозри та зворушливі відкриття щодо життя міністра.
Що відбулося в день авіакатастрофи, хто несе покарання за жахливу трагедію та яку пам'ять про себе залишив Денис Монастирський — в матеріалі Новини.LIVE.
Авіакатастрофа в Броварах: трагедія та наслідки
18 січня 2023 року у Броварах на Київщині гелікоптер впав на територію дитячого садочка. Це була робоча поїздка керівництва МВС України, яка закінчилася трагедією.
Загинули:
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
- перший заступник міністра Євгеній Єнін,
- держсекретар Юрій Лубкович,
- заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, керівник охорони міністра Михайло Павлушко,
- фотограф МВС Микола Анацький,
- старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко.
На місці події працювали журналісти, рятувальники, медики. Тоді люди не могли повірити у випадковість такої події. Однак того дня причин ніхто не називав. Новини.LIVE також інформувало українців з місця авіатрощі.
Пізніше СБУ повідомила, що розглядає кілька версій трагедії:
- були порушені правила польоту,
- можлива несправність гелікоптера,
- умисні дії щодо знищення гелікоптера.
У Франції розшифрували чорну скриньку і матеріали передали слідству. Розслідування показало, що диверсії і замаху на вбивство державних діячів не було.
Вже у серпні ДБР повідомило про підозру п’ятьом працівникам ДСНС. Їх звинуватили у порушенні правил безпеки та експлуатації гелікоптера, що призвело до катастрофи і загибелі людей.
Після цієї події МВС заборонило всім керівникам користуватися таким транспортом під час воєнного стану.
Пам'ять про Монастирського
Прощалися з міністром Монастирським та загиблими в авіатрощі 21 січня. Їх поховали на Байковому кладовищі.
Пізніше керівну посаду в уряді обійняв Ігор Клименко. Час від часу в мережі з’являлися новини щодо слідства або історії в пам'ять про загиблих. У столиці відкрили меморіальну дошку двом поліцейським.
Та справжнім відкриттям для українців став документальний фільм про Дениса Монастирського. За життя він не був тим політиком, який потрапляв в скандали або ж отримував шалений хейт чи критику. Про нього мало знали, публічною була лише його робота та декларація.
В день, коли Україна побачила "Щоденник Монастирського", він відкрився людям з іншого боку – як батько, як поціновувач мистецтва, як відповідальний міністр, який виконав шалену роботу під час деокупації Київщини і жодного разу за життя не вихвалявся цим.
Ще до політичної карʼєри за життя Денис Монастирський реставрував пам'ятки архітектури. А вже під час повномасштабної війни організував вивезення сотень музейних експонатів у безпечні місця.
Він зберігав історію і писав свою. Монастирський був реформатором, мав свій стиль керівництва. Його особистість розкривають дружина та колеги, і ці історії не залишать вас байдужими.
Щодня він записував відео для себе та родини. Щирі, справжні, відверті. Тепер їх може побачити кожен українець. Окрім "Щоденника Монастирського" в річницю трагедії Україна побачить стрічку “Незавершений політ”.
Нагадаємо, Дениса Монастирського призначили міністром внутрішніх справ 16 липня 2021 року. Його кандидатуру запропонував президент України Володимир Зеленський. Ми писали, чим він запам'ятався в парламенті.
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