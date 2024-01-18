Годовщина авиакатастрофы в Броварах – что известно о гибели Монастырского и команды

Денис Монастырский. Фото: из открытых источников

Год назад, 18 января, в Броварах вертолет упал на территорию детского сада. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД, которое находилось в транспорте, и люди на территории здания. В общей сложности жертвами аварии стали 14 человек, в том числе министр Денис Монастырский. Далее — следствие, подозрения и трогательные открытия из жизни министра.

Что произошло в день авиакатастрофы, кто несет наказание за ужасную трагедию и какую память о себе оставил Денис Монастырский — в материале Новини.LIVE.

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18 января 2023 года в Броварах на Киевщине вертолет упал на территорию детского сада. Это была рабочая поездка руководства МВД Украины, закончившаяся трагедией.

Падение вертолета в Броварах. Фото: Новини.LIVE

Погибли:

министр внутренних дел Денис Монастырский,

первый заместитель министра Евгений Енин,

госсекретарь Юрий Лубкович,

заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко,

фотограф МВД Николай Анацкий,

старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко.

На месте происшествия работали журналисты, спасатели, медики. Тогда люди не могли поверить в случайность этого события. Однако в тот день причины никто не называл. Новини.LIVE также информировало украинцев с места авиакатастрофы.

Позже СБУ сообщила, что рассматривает несколько версий трагедии:

были нарушены правила полета,

возможная неисправность вертолета,

умышленные действия по уничтожению вертолета.

Гибель ребенка в результате авиакатастрофы в Броварах. Фото: Новини.LIVE

Спасательная операция в Броварах 18 января Фото: Новини.LIVE

Во Франции расшифровали черный ящик и материалы передали следствию. Расследование показало, что диверсии и покушения на убийство государственных деятелей не было.

Уже в августе ДБР сообщило о подозрении пяти работникам ГСЧС. Их обвинили в нарушении правил безопасности и эксплуатации вертолета, что привело к катастрофе и гибели людей.

После этого события МВД запретило всем руководителям пользоваться таким транспортом во время военного положения.

Память о Монастырском

Прощались с министром Монастырским и погибшими в авиакатастрофе 21 января. Их похоронили на Байковом кладбище.

Прощание с Денисом Монастырским. Фото: из открытых источников

Позже руководящий пост в правительстве занял Игорь Клименко. Время от времени в сети появлялись новости по поводу следствия или истории в память о погибших. В столице открыли мемориальную доску двум полицейским.

Мемориальная доска офицерам полиции, сопровождавшим руководство МВД. Фото: Полиция Киева

Но настоящим открытием для украинцев стал документальный фильм о Денисе Монастырском. При жизни он не был тем политиком, который попадал в скандалы или же получал безумный хейт или критику. О нем мало знали, публичной была его работа и декларация.

В день, когда Украина увидела "Дневник Монастырского", он открылся людям с другой стороны — как отец, как ценитель искусства, как ответственный министр, который выполнил безумную работу во время деоккупации Киевщины и ни разу при жизни не хвастался этим.

Денис Монастырский с женой и сыновьями. Фото: Скриншот с видео

Монастырский с супругой в Софии Киевской. Фото: Скриншот с видео

Еще до политической карьеры при жизни Денис Монастырский реставрировал памятники архитектуры. А уже во время полномасштабной войны организовал вывоз сотен музейных экспонатов в безопасные места.

Он хранил историю и писал свою. Монастырский был реформатором, имел свой стиль руководства. Его личность раскрывают жена и коллеги, и эти истории не оставят вас равнодушными.

Каждый день он записывал видео для себя и семьи. Искренние, настоящие, откровенные. Теперь их может увидеть каждый украинец. Кроме "Дневника Монастырского", в годовщину трагедии Украина увидит ленту "Незавершенный полет".

Напомним, Денис Монастырский был назначен министром внутренних дел 16 июля 2021 года. Его кандидатуру предложил президент Украины Владимир Зеленский. Мы писали, чем он запомнился в парламенте.