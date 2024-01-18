Годовщина трагедии в Броварах и ситуация на фронте — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 18 января, годовщина авиакатастрофы в Броварах на Киевщине. Тогда самолет, на борту которого находились десять человек, упал на территории детского сада. Кроме того, за последние сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение.

Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE. Эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

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Что будут обсуждать в эфире

Сегодня гости студии поговорят об авиакатастрофе 18 января 2023 года, которая произошла в Броварах Киевской области. Тогда на территории детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС EC-225 Super Puma, на борту которого находились 10 человек. По сообщению представителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, оперативная группа МВД Украины направлялась в командировку в "горячую точку".

Второй темой обсуждения станет ситуация на фронте. Как известно, за последние сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. Однако подразделения ВСУ продолжают удерживать позиции на Донбассе и плацдарм на левобережье Днепра.

Также эксперты коснутся бизнесмена Игоря Гринкевича. Как сообщалось, Минобороны разорвало контракты с компаниями Гринкевича. Кроме того, министерство подало в ДБР заявление о признании потерпевшей стороной по делу против компаний бизнесмена.

Кто станет гостями эфира

Сегодня гостями студии Новини.LIVE станут:

Александр Леонов — исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента",

Евгений Дикий — военный аналитик,

Олег Лесной — политолог,

Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг., эксперт по экономической и социальной политике,

Ростислав Кравец — адвокат, юрист,

Галина Янченко — народная депутат Украины, ''Слуга народа'',

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Напомним, вчера в Генштабе назвали два самых горячих направления на фронте, где оккупанты штурмуют больше всего. Только за сутки Силы обороны отбили там более 60 вражеских атак.