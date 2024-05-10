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Возвращение украинских мужчин из Польши — посол оценил вероятность

10 мая 2024 18:33
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Илья Рябинин
редактор
Возвращение украинских мужчин из Польши — посол оценил вероятность
Украинец с ребенком пересекает границу с Польшей. Фото иллюстративное: Корреспондент
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Польское правительство не будет силой депортировать украинцев призывного возраста из страны. Однако в Варшаве еще не решили по этому поводу окончательный вопрос, опираясь на нормативно-правовые документы по правам человека.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине Ярослав Гузы в интервью "Укринформу".

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Дипломат объяснил, что в настоящее время Польша находится в "другом положении", чем другие страны, потому что на ее территории проживают миллионы украинцев.

"Мне сложно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой. Такого точно никогда не произойдет", — сказал Гузы.

Посол отметил, что между странами ЕС продолжается дискуссия по вопросу пребывания украинцев после того, как МИД Украины приняло решение прекратить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей.

"Мы очень хорошо понимаем ситуацию, в которой оказалось украинское правительство. У нас схожий исторический опыт: если идет война — надо защищаться. Однако не все люди готовы это делать, ведь без одних нет других. И это взаимосвязано. В начале полномасштабной войны многие украинские мужчины вернулись в Украину. Но я понимаю, что все добровольцы, которые изъявили желание воевать, уже это сделали", — отметил Гузы, и добавил, что в этом плане Украина и ЕС должны сотрудничать, не нарушая ни в коем случае действующего международного законодательства по правам человека.

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ" по причине "технических причин". Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за границей перестали выдавать документы.

В то же время, офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран. А адвокат Григорий Трипульский подчеркнул, что это решение противоречит Конституции Украины и решение МИД Украины — абсолютно незаконное.

Польша
Украина
мобилизация
украинцы в Польше
права
депортация

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