Повернення українських чоловіків з Польщі — посол оцінив вірогідність

Українець з дитиною перетинає кордон з Польщею. Фото ілюстративне: Кореспондент

Польський уряд не буде силоміць депортувати українців призовного віку з країни. Проте у Варшаві ще не вирішили з цього приводу остаточне питання, спираючись на нормативно-правові документи з прав людини.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Ярослав Ґузи в інтерв'ю "Укрінформу".

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Дипломат пояснив, що нині Польща перебуває в "іншому становищі", ніж інші країни, бо на її території проживають мільйони українців.

"Мені важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силою. Такого точно ніколи не станеться", — сказав Ґузи.

Посол зауважив, що між країнами ЄС триває дискусія щодо питання перебування українців після того, як МЗС України ухвалило рішення припинити надання консульських послуг чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

"Ми дуже добре розуміємо ситуацію, в якій опинився український уряд. У нас схожий історичний досвід: якщо триває війна — треба захищатися. Проте не всі люди готові це робити, адже без одних немає інших. І це взаємопов'язано. На початку повномасштабної війни багато українських чоловіків повернулися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці, які виявили бажання воювати, вже це зробили", — відзначив Ґузи, і додав, що в цьому плані Україна та ЄС мають співпрацювати, не порушуючи в жодному випадку чинного міжнародного законодавства з прав людини.

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ" внаслідок "технічних причин". Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн. А адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС України — абсолютно незаконне.