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Поставка американского газа под угрозой — Байден заблокировал экспорт

26 января 2024 22:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Поставка американского газа под угрозой — Байден заблокировал экспорт
Экспорт американского сжиженного газа. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Администрация президента США Джо Байдена приостановила утверждение новых лицензий на экспорт американского сжиженного природного газа. Это, вероятно, сорвет планы по проектам на миллиарды долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

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"Мы тщательно изучим влияние экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергетическую безопасность Америки и окружающую среду", — сказал Байден.

Новый экспорт проверяется в каждом конкретном случае, чтобы определить, отвечает ли он общественным интересам. Пока этот процесс продолжается, мораторий может сорвать планы по проектам страны на миллиарды долларов.

"Эта пауза в выдаче новых разрешений на СПГ показывает климатический кризис таким, какой он является: экзистенциальной угрозой нашего времени", — отметил он.

Так, исследование Министерства энергетики будет базироваться на существующем анализе, который лежит в основе рассмотрения предложений по поставке большего количества природного газа в европейские, азиатские и другие страны, не являющиеся партнерами США по зоне свободной торговли.

Отмечается, что такое решение администрация американского президента приняла из-за активности экологов, взявшихся за экспортные проекты, включая крупный экспортный терминал CP2 компании Venture Global LNG, который планируется построить на побережье Мексиканского залива.

Напомним, что губернатор штата Техас Грег Эббот объявил, что бросает вызов администрации президента Джо Байдену и Верховному суду Соединенных Штатов. Он приказал силовикам Техаса взять под контроль американо-мексиканскую границу и установить еще больше колючей проволоки для сдерживания миграции.

Кроме того, Байден провел встречу с руководством Конгресса, председателями и ведущими членами комитетов по разведке, вооруженным силам и ассигнованиям Палаты представителей и Сената 17 января.

Джо Байден
США
газ
экспорт

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