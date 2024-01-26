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Постачання американського газу під загрозою — Байден заблокував експорт

26 січня 2024 22:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Постачання американського газу під загрозою — Байден заблокував експорт
Експорт американського скрапленого газу. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Адміністрація президента США Джо Байдена призупинила затвердження нових ліцензій на експорт американського скрапленого природного газу. Це, ймовірно, зірве плани щодо проєктів на мільярди доларів.

Про це пише Bloomberg.

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"Ми ретельно вивчимо вплив експорту ЗПГ на вартість енергоносіїв, енергетичну безпеку Америки та навколишнє середовище", — сказав Байден.

Новий експорт перевіряється в кожному конкретному випадку, щоб визначити, чи відповідає він суспільним інтересам.Поки цей процес триває, мораторій може зірвати плани щодо проєктів країни на мільярди доларів.

"Ця пауза у видачі нових дозволів на СПГ показує кліматичну кризу такою, якою вона є: екзистенційною загрозою нашого часу", — зазначив він.

Так, дослідження Міністерства енергетики базуватиметься на існуючому аналізі, який лежить в основі розгляду пропозицій щодо постачання більшої кількості природного газу до європейських, азійських та інших країн, які не є партнерами США по зоні вільної торгівлі.

Зазначається, що таке рішення адміністрація американського президента прийняла через активність екологів, які взялися за експортні проєкти, включаючи великий експортний термінал CP2 компанії Venture Global LNG, який планують побудувати на узбережжі Мексиканської затоки.

Нагадаємо, що губернатор штату Техас Грег Еббот оголосив, що кидає виклик адміністрації президента Джо Байдена та Верховному суду Сполучених Штатів. Він наказав силовикам Техасу взяти під контроль американо-мексиканський кордон та встановити ще більше колючого дроту для стримування міграції.

Крім того, Байден провів зустріч з керівництвом Конгресу, головами та провідними членами комітетів з питань розвідки, збройних сил та асигнувань Палати представників та Сенату 17 січня. 

Джо Байден
США
газ
експорт

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