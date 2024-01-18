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Байден зустрівся з лідерами Конгресу, аби обговорити допомогу Україні

18 січня 2024 07:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Байден зустрівся з лідерами Конгресу, аби обговорити допомогу Україні
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент США Джо Байден провів зустріч з керівництвом Конгресу, головами та провідними членами комітетів з питань розвідки, збройних сил та асигнувань Палати представників та Сенату вчора, 17 січня. Також він зустрівся з очільниками комітетів у закордонних справах Сенату та у закордонних справах Палати представників, аби обговорити термінову потребу Конгресу продовжувати надавати підтримку Україні. 

Про це пише пресслужба Білого дому.

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Про що йшлося на зустрічі

Зазначається, що під час цієї зустрічі Байден наголосив на важливості забезпечення Конгресом України потрібними ресурсами, серед яких засоби ППО та артилерія, аби захищатися від війни, яку розпочала РФ. 

"Президент обговорив стратегічні наслідки бездіяльності для України, Сполучених Штатів та світу. Він був чіткий: подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, Альянсу НАТО та решти вільного світу. Президент закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування на підтримку України та надіслати потужний сигнал про рішучість США", — йдеться у повідомленні.

Якнайшвидше ухвалення рішень

Крім того, Байден підкреслив, що США мають діяти зараз, аби вирішити проблеми на кордоні. За його словами, він надихнувся прогресом, який було досягнуто під час двопартійних перемовин, що відбуваються у Сенаті. 

"Він висловив свою відданість досягненню двопартійної угоди щодо прикордонної політики та необхідності додаткових ресурсів на кордоні. Президент закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити його закон про національну безпеку", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, на думку президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, нинішній період в історії є переломним. Також американський лідер сподівається, що його країна й надалі вестиме активну зовнішню політику.

Джо Байден
США
військова допомога
Білий дім
війна в Україні
Сенат

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