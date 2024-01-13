У Білому домі заявили, що Байден вважає теперішній час переломним моментом в історії

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що на думку президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, нинішній період в історії є переломним. Також американський лідер сподівається, що його країна й надалі вестиме активну зовнішню політику.

Про це повідомляє Білий дім.

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"Президент описує нинішній час, в якому ми живемо як переломний момент, і він має рацію. Адже якщо ви подивитеся по всьому світу, однією з речей, що об'єднують, є загроза для демократії", — зазначив Кірбі.

Байден підтримує ідею, що зовнішню політику США слід ґрунтувати на співпраці з союзниками та партнерами. Він визнає, що не всі проблеми можна вирішити самостійно, проте активна роль Америки є ключовою для досягнення успіху.

"Президент вірить у зовнішню політику, яка посилює наших союзників і партнерів, яка будується на альянсах та партнерствах, яка визнає, що Сполучені Штати не можуть зробити все самі. Однак наше лідерство життєво важливе для вирішення деяких із цих проблем", — наголосив координатор.

Таким чином американський президент впевнений, що США зберігатимуть свою активну позицію на міжнародній арені, як і протягом останніх трьох років.

Нагадаємо, що Джо Байден назвав захист України, Ізраїлю та інших партнерів від зовнішньої агресії одним з найголовніших досягнень США 2023 року. Також він відзначив і низку важливих здобутків у сферах економіки, екології та інших.