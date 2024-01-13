В Белом доме заявили, что Байден считает настоящее время переломным моментом в истории

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, нынешний период в истории является переломным. Также американский лидер надеется, что его страна и дальше будет вести активную внешнюю политику.

Об этом сообщает Белый дом.

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"Президент описывает нынешнее время, в котором мы живем как переломный момент, и он прав. Ведь если вы посмотрите по всему миру, одной из объединяющих вещей является угроза для демократии", — отметил Кирби.

Байден поддерживает идею, что внешняя политика США должна основываться на сотрудничестве с союзниками и партнерами. Он признает, что не все проблемы можно решить самостоятельно, однако активная роль Америки является ключевой для достижения успеха.

"Президент верит во внешнюю политику, которая усиливает наших союзников и партнеров, которая строится на альянсах и партнерствах, признающая, что Соединенные Штаты не могут сделать все сами. Однако наше лидерство жизненно важно для решения некоторых из этих проблем", — подчеркнул координатор.

Таким образом, американский президент уверен, что США будут сохранять свою активную позицию на международной арене, как и в последние три года.

Напомним, что Джо Байден назвал защиту Украины, Израиля и других партнеров от внешней агрессии одним из самых главных достижений США в 2023 году. Также он отметил и ряд важных достижений в сферах экономики, экологии и других.