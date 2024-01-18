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Байден встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить помощь Украине

18 января 2024 07:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Байден встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить помощь Украине
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент США Джо Байден провел встречу с руководством Конгресса, председателями и ведущими членами комитетов по разведке, вооруженным силам и ассигнованиям Палаты представителей и Сената вчера, 17 января. Также он встретился с руководителями комитетов по иностранным делам Сената и по иностранным делам Палаты представителей, чтобы обсудить срочную потребность Конгресса продолжать оказывать поддержку Украине.

Об этом пишет пресс-служба Белого дома.

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О чем говорилось на встрече

Отмечается, что во время этой встречи Байден отметил важность обеспечения Конгрессом Украины нужными ресурсами, среди которых средства ПВО и артиллерия, чтобы защищаться от войны, которую начала РФ.

"Президент обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, Соединенных Штатов и мира. Он был ясен: дальнейшее бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, Альянса НАТО и остального свободного мира. Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование в поддержку Украины и направить мощный сигнал о решительности США", — говорится в сообщении.

Принятие решений в кратчайшие сроки

Кроме того, Байден подчеркнул, что США должны действовать сейчас, чтобы устранить проблемы на границе. По его словам, он вдохновился прогрессом, достигнутым во время двухпартийных переговоров, которые происходили в Сенате.

"Он выразил свою приверженность достижению двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на границе. Президент призвал Конгресс как можно быстрее принять его закон о национальной безопасности", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, нынешний период в истории переломный. Также американский лидер надеется, что его страна и дальше будет вести активную внешнюю политику.

Джо Байден
США
военная помощь
Белый дом
война в Украине
Сенат

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