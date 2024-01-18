Стало відомо, коли Сенат США розгляне угоду про фінансування України

Очільник республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл. Фото: REUTERS

Очільник республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що сподівається на розгляд двопартійної угоди про фінансування України та безпеки кордонів вже наступного тижня. Він висловив впевненість, що Білий дім і демократи в Сенаті дійдуть компромісу.

Про це повідомляє The Hill.

Читайте також:

Що відомо про розгляд угоди про фінансування України

"Я припускаю, що ми, скоріш за все, розглянемо це питання в Сенаті наступного тижня", — зазначив Макконнелл.

Керманичі Республіканської партії наголошують на розбіжності щодо повноважень президента США Джо Байдена на умовно-дострокове звільнення мігрантів на південному кордоні країни.

Одночасно, Макконнелл стверджує, що республіканці не повинні проґавити змогу ухвалити законодавчий пакет, спрямований на зменшення загроз національній безпеці, реформування законодавства щодо надання притулку та повноважень адміністрації щодо висилки мігрантів із країни. Також він впевнений, що обидві сторони досягнуть компромісу.

Очільник демократичної більшості в американському Сенаті Чак Шумер також висловив впевненість в досягненні угоди. Він заявив, що "ми ближче, ніж будь-коли були".

"Вперше я налаштований оптимістично. Вперше я думаю, що шансів на укладення угоди в Сенаті є більшими, ніж на те, що вона не буде укладена", — заявив він.

Відомо, що пакет передбачатиме понад 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю і 14 мільярдів доларів на захист кордону та боротьбу з мігрантами.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у швидкому поновленні військової підтримки від США. При цьому гарант зазначив, що отримує позитивні сигнали про те, що Європа підтримує українців.