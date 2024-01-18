Стало известно, когда Сенат США рассмотрит соглашение о финансировании Украины

Глава республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл. Фото: REUTERS

Глава республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что надеется на рассмотрение двухпартийного соглашения о финансировании Украины и безопасности границ уже на следующей неделе. Он выразил уверенность, что Белый дом и демократы в Сенате придут к компромиссу.

Об этом сообщает The Hill.

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"Я предполагаю, что мы, скорее всего, рассмотрим этот вопрос в Сенате на следующей неделе", — отметил Макконнелл.

Руководители Республиканской партии отмечают разногласия относительно полномочий президента США Джо Байдена на условно-досрочное освобождение мигрантов на южной границе страны.

Одновременно Макконнелл утверждает, что республиканцы не должны упустить возможность принять законодательный пакет, направленный на уменьшение угроз национальной безопасности, реформирование законодательства о предоставлении убежища и полномочий администрации по высылке мигрантов из страны. Также он уверен, что обе стороны достигнут компромисса.

Глава демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер также выразил уверенность в достижении соглашения. Он заявил, что "мы ближе, чем когда-либо были".

"Впервые я настроен оптимистично. Впервые я думаю, что шансы на заключение соглашения в Сенате больше, чем на то, что оно не будет заключено", — заявил он.

Известно, что пакет будет предусматривать более 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов для Израиля и 14 миллиардов долларов в защиту границ и борьбу с мигрантами.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в скорейшем возобновлении военной поддержки от США. При этом гарант отметил, что получает положительные сигналы о том, что Европа поддерживает украинцев.