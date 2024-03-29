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Поставляли в РФ гранит для памятников погибших оккупантов — СБУ задержала дельцов

29 марта 2024 13:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Поставляли в РФ гранит для памятников погибших оккупантов — СБУ задержала дельцов
Задержание дельцов. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности задержала в Житомирской области дельцов, которые поставляли в Россию гранит для изготовления памятников погибшим оккупантам. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в пятницу, 29 марта.

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Как дельцы организовали "бизнес"

Правоохранители рассказали, что злоумышленники наладили оптовые поставки гранита на предприятия РФ. Среди их основных клиентов были российские компании, которыми владеют члены кремлевской партии "Единая Россия". Большую часть гранита российские заказчики использовали для производства памятников погибшим оккупантам, воевавшим против Украины.

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Афиша дельцов. Фото: СБУ
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Российская символика у дельцов. Фото: СБУ

По данным следствия, к организации сделки причастен местный предприниматель, еще до начала полномасштабного вторжения поставлявший добывающую продукцию в РФ. После начала полномасштабной войны он продолжил торговать со страной-агрессоркой по схеме "прерванного транзита". С этой целью он нелегально выехал в одну из соседних стран ЕС, где зарегистрировал собственную коммерческую структуру.

"Установлено, что эта иностранная фирма покупала в Украине гранит якобы для бизнес-проектов на территории ЕС. Однако после получения украинской продукции фигурант продавал ее настоящим заказчикам из России. А чтобы скупать гранит в Украине и переправлять его в ЕС, он привлек двух сообщников из Житомирщины. Они подыскивали предприятия, добывающие гранит, покупали его и переправляли за границу", — говорят спецназовцы.

Правоохранителям удалось раскрыть схему злоумышленников и эти два дельца были задержаны в Украине.

Обыски у задержанных

Во время обысков в помещениях и офисах задержанных были обнаружены документы и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Также выявлены большие суммы наличных, вероятно полученных незаконным путем.

Какое наказание ждет "бизнесменов"

В настоящее время всем трем фигурантам доложено о подозрении за пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Скриншот сообщения СБУ

Напомним, недавно спецназовцы задержали в Днепре 22-летнего агента РФ. Молодой человек планировал скорректировать ракетный удар по военной и критической инфраструктуре города.

А в Полтавской области задержали двух агентов ФСБ, которые планировали взорвать участок железнодорожной линии, соединяющей центральные и восточные регионы Украины.

СБУ
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памятник
война в Украине
Россия

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