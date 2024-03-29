Постачали до РФ граніт для пам'ятників загиблих окупантів — СБУ затримала ділків

Затримання ділків. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Житомирщині ділків, які постачали до Росії граніт для виготовлення пам’ятників загиблим окупантам. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у п'ятницю, 29 березня.

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Правоохоронці розповіли, що зловмисники налагодили оптові поставки граніту на підприємства РФ. Серед їхніх основних клієнтів були російські компанії, якими володіють члени кремлівської партії "Єдина Росія". Більшу частину граніту російські замовники використовували для виробництва пам’ятників загиблим окупантам, які воювали проти України.

Афіша ділків. Фото: СБУ

Російська символіка у ділків. Фото: СБУ

За даними слідства, до організації оборудки причетний місцевий підприємець, який ще до початку повномасштабного вторгнення постачав видобувну продукцію до РФ. Після початку повномасштабної війни він продовжив торгувати з країною-агресоркою за схемою "перерваного транзиту". Для цього він нелегально виїхав до однієї із сусідніх країн ЄС, де зареєстрував власну комерційну структуру.

"Встановлено, що ця іноземна фірма купувала в Україні граніт нібито для бізнес-проєктів на території ЄС. Однак після одержання української продукції фігурант продавав її справжнім замовникам з Росії. А щоб скуповувати граніт в Україні та переправляти його до ЄС, він залучив двох спільників з Житомирщини. Вони підшукували підприємства, які видобувають граніт, купляли його та переправляли за кордон", — кажуть спецпризначенці.

Правоохоронцям вдалось розкрити схему зловмисників і цих двох ділків було затримано в Україні.

Обшуки у затриманих

Під час обшуків у помешканнях та офісах затриманих виявили документи та інші речові докази злочинної діяльності. Також виявлено великі суми готівки, ймовірно, одержаної незаконним шляхом.

Яке покарання чекає на "бізнесменів"

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці затримали у Дніпрі 22-річного агента РФ. Молодик планував скоригувати ракетний удар по військовій і критичній інфраструктурі міста.

А на Полтавщині затримали двох агентів ФСБ, які планували підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.