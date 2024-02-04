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Посол Украины в США прокомментировала ситуацию вокруг предоставления помощи

4 февраля 2024 23:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Посол Украины в США прокомментировала ситуацию вокруг предоставления помощи
Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: Idea list media
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова рассказала о текущем положении вопроса о предоставлении дополнительной поддержки Украине со стороны США. Она отметила, что несмотря на высокую степень сложности ситуации, нет оснований для отчаяния.

Об этом Маркарова сообщила в воскресенье, 4 февраля, в эфире телемарафона.

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Маркарова подчеркнула, что процесс обсуждения и реализации помощи движется в нужном направлении, хотя и встречает определенные трудности, особенно в свете наступающего выборного года в США. 

"Ситуация чрезвычайно сложна с одной стороны, но оснований говорить о "измене" точно нет. Все двигается в правильном направлении, но это сложный политический процесс в избирательный год", — сказала она.

Она также сообщила о скором представлении двухпартийного законопроекта, затрагивающего помощь не только Украине, но и Израилю, с последующим началом его рассмотрения.

По словам Маркаровой, Украина имеет непоколебимую поддержку со стороны обеих основных политических сил США, хотя ожидается, что предстоящие президентские выборы в 2024 году могут усилить политические дебаты по этому вопросу.

Напомним, что вскоре Сенат будет голосовать за оказание помощи Украине. Это произойдет на следующей неделе.

Также мы сообщали, что, по данным американских СМИ, задержка с помощью Украины в Конгрессе связана с давлением американского экс-президента Дональда Трампа, ведь поддержка Украины не в его интересах.

США
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Украина
деньги
война в Украине
Оксана Маркарова

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