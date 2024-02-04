Посол України в США прокоментувала ситуацію щодо надання допомоги

Посол України у США Оксана Маркарова. Фото: Idea list media

Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова розповіла про поточний стан питання щодо надання додаткової підтримки Україні з боку США. Вона зазначила, що, попри високий ступінь складності ситуації, немає підстав для розпачу.

Про це Маркарова повідомила у неділю, 4 лютого, в ефірі телемарафону.

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Маркарова підкреслила, що процес обговорення та реалізації допомоги рухається в потрібному напрямку, хоча й зустрічає певні труднощі, особливо у світлі виборного року, що настає, у США.

"Ситуація надзвичайно складна з одного боку, але підстав говорити про "зраду" точно немає. Все рухається у правильному напрямку, але це складний політичний процес у виборчий рік", — сказала вона.

Вона також повідомила про швидке подання двопартійного законопроєкту, що стосується допомоги не лише Україні, а й Ізраїлю, з наступним початком його розгляду.

За словами Маркарова, Україна має непохитну підтримку з боку обох основних політичних сил США, хоча очікується, що майбутні президентські вибори у 2024 році можуть посилити політичні дебати з цього питання.

Нагадаємо, що незабаром Сенат голосуватиме за надання допомоги Україні. Це станеться наступного тижня.

Також ми повідомляли, що за даними американських ЗМІ, затримка за допомогою України в Конгресі пов'язана з тиском американського експрезидента Дональда Трампа, адже підтримка України не в його інтересах.