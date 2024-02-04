Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Посол України в США прокоментувала ситуацію щодо надання допомоги arrow

Посол України в США прокоментувала ситуацію щодо надання допомоги

4 лютого 2024 23:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Посол України в США прокоментувала ситуацію щодо надання допомоги
Посол України у США Оксана Маркарова. Фото: Idea list media
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова розповіла про поточний стан питання щодо надання додаткової підтримки Україні з боку США. Вона зазначила, що, попри високий ступінь складності ситуації, немає підстав для розпачу.

Про це Маркарова повідомила у неділю, 4 лютого, в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Ситуація довкола допомоги для України

Маркарова підкреслила, що процес обговорення та реалізації допомоги рухається в потрібному напрямку, хоча й зустрічає певні труднощі, особливо у світлі виборного року, що настає, у США.

"Ситуація надзвичайно складна з одного боку, але підстав говорити про "зраду" точно немає. Все рухається у правильному напрямку, але це складний політичний процес у виборчий рік", — сказала вона.

Вона також повідомила про швидке подання двопартійного законопроєкту, що стосується допомоги не лише Україні, а й Ізраїлю, з наступним початком його розгляду.

За словами Маркарова, Україна має непохитну підтримку з боку обох основних політичних сил США, хоча очікується, що майбутні президентські вибори у 2024 році можуть посилити політичні дебати з цього питання.

Нагадаємо, що незабаром Сенат голосуватиме за надання допомоги Україні. Це станеться наступного тижня.

Також ми повідомляли, що за даними американських ЗМІ, затримка за допомогою України в Конгресі пов'язана з тиском американського експрезидента Дональда Трампа, адже підтримка України не в його інтересах.

США
посол
фінансова допомога
військова допомога
Україна
гроші
війна в Україні
Оксана Маркарова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі