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Посол Украины в Германии отреагировал на призывы о замораживании войны с РФ

27 марта 2024 15:43
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Посол Украины в Германии отреагировал на призывы о замораживании войны с РФ
Посол Украины в Германии Алексей Макеев. Фото: germany.mfa.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ответил на призыв о замораживании конфликта в Украине. По его мнению, такое решение привело бы только к более масштабному конфликту в Европе.

Об этом в среду, 27 марта, сообщило NTV.

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Скриншот сообщения NTV

Выступая в эфире радио Deutschlandfunk, посол отметил, что переговоры с Россией продолжались с 2014 года, но эта заморозка привела лишь к тому, что сегодня в Европе бушует огромная война.

Также Макеев опроверг обвинения РФ в причастности Украины к теракту под Москвой. Он отметил, что Россия пытается обвинить украинцев в терроризме, чтобы отвлечь внимание от собственного террора, и назвал подобные слухи абсурдными.

Кто призвал Украину заморозить войну

Во вторник, 19 марта, лидер Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил о необходимости замораживания российско-украинского конфликта. По его словам, "окно возможностей" для прекращения огня может открыться в любой момент, даже если сейчас такой возможности не видно.

Напомним, по мнению советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, в случае замораживания войны Украина может превратиться в новую КНДР с миллионами заложников. Он отметил, что во избежание такого сценария нашей стране нужно оружие.

Ранее Президент РФ Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на аннексированных территориях Украины, однако эти переговоры провалились.

Германия
война
конфликт
Украина
Россия

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