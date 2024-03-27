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Посол України в Німеччині відреагував на заклики щодо заморожування війни з РФ

27 березня 2024 15:43
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Посол України в Німеччині відреагував на заклики щодо заморожування війни з РФ
Посол України в Німеччині Олексій Макєєв. Фото: dw.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв відповів на заклик щодо заморожування конфлікту в Україні. На його думку, таке рішення призвело б лише до більш масштабного конфлікту в Європі.

Про це у середу, 27 березня, повідомило NTV.

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Скриншот повідомлення NTV

Виступаючи в ефірі радіо Deutschlandfunk, посол зазначив, що переговори з Росією тривали з 2014 року, але це заморожування призвело лише до того, що сьогодні в Європі вирує величезна війна.

Також Макєєв відкинув звинувачення РФ щодо причетності України до теракту під Москвою. Він зазначив, що Росія намагається звинуватити українців у тероризмі, аби відвернути увагу від власного терору, та назвав подібні чутки абсурдними.

Хто закликав Україну заморозити війну

У вівторок, 19 березня, лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив про необхідність заморожування російсько-українського конфлікту. За його словами, "вікно можливостей" для припинення вогню може відкритися в будь-який момент, навіть якщо зараз такої можливості не видно.

Нагадаємо, на думку радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, у разі заморожування війни Україна може перетворитися на нову КНДР із мільйонами заручників. Він зазначив, що для уникнення такого сценарію нашій країні потрібна зброя.

Раніше Президент РФ Володимир Путін через посередників пропонував США заморозити конфлікт на анексованих територіях України, однак ці переговори провалилися.

Німеччина
війна
конфлікт
Україна
Росія

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