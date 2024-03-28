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Посол России в Польше покинул страну — что известно

28 марта 2024 09:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Посол России в Польше покинул страну — что известно
Посол РФ в Польше Сергей Андреев. Фото: Agencja Wyborcza.pl
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Стало известно, что посол России в Польше Сергей Андреев уехал из страны. Это произошло на фоне скандала по неприбытию Андреева в польское министерство иностранных дел из-за нарушения воздушного пространства страны российской ракетой.

Об этом сообщает Gazeta.pl со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и польских дипломатов.

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"Посол Андреев сам показал свою культуру и профессионализм. Насколько я слышал, он уже покинул нашу территорию", — отметил Сикорский.

При этом глава МИД подчеркнул, что Андреев не был выслан из Польши, но он уехал тайно, не проинформировав о своей отставке никого.

Позже посольство России сообщило технической нотой об отсутствии Андреева с 26 марта по 4 апреля. На этот период назначен временный поверенный в делах России в Польше, который будет исполнять обязанности посла.

Напомним, 24 марта во время массированной атаки по Украине российская ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. В течение всего времени воздушную цель наблюдали военные радиолокационные системы.

В МИД Польши заявили, что потребуют объяснений о нарушении воздушного пространства страны.

Польша
война
МИД
посол
ракета
Россия
Радослав Сикорский

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