Посол Росії у Польщі покинув країну — що відомо
Стало відомо, що посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв виїхав з країни. Це сталося на тлі скандалу з неприбуття Андрєєва до польського міністерства закордонних справ через порушення повітряного простору країни російською ракетою.
Про це повідомляє Gazeta.pl з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського і польських дипломатів.
Виїзд з Польщі російського посла Андрєєва
"Посол Андрєєв сам показав свою культуру та професіоналізм. Наскільки я чув, він уже залишив нашу територію", — зауважив Сікорський.
При цьому глава МЗС наголосив, що Андрєєв не був висланий з Польщі, але він виїхав таємно, не проінформувавши про свою відставку нікого.
Пізніше посольство Росії повідомило технічною нотою про відсутність Андрєєва з 26 березня по 4 квітня. На цей період призначили тимчасового повіреного у справах Росії в Польщі, який виконуватиме обов'язки посла.
Нагадаємо, 24 березня під час масованої атаки по Україні російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Протягом усього часу повітряну ціль спостерігали військові радіолокаційні системи.
У МЗС Польщі заявили, що вимагатимуть пояснень щодо порушення повітряного простору країни.
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