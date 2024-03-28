Посол Росії у Польщі покинув країну — що відомо

Посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв. Фото: Agencja Wyborcza.pl

Стало відомо, що посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв виїхав з країни. Це сталося на тлі скандалу з неприбуття Андрєєва до польського міністерства закордонних справ через порушення повітряного простору країни російською ракетою.

Про це повідомляє Gazeta.pl з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського і польських дипломатів.

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"Посол Андрєєв сам показав свою культуру та професіоналізм. Наскільки я чув, він уже залишив нашу територію", — зауважив Сікорський.

При цьому глава МЗС наголосив, що Андрєєв не був висланий з Польщі, але він виїхав таємно, не проінформувавши про свою відставку нікого.

Пізніше посольство Росії повідомило технічною нотою про відсутність Андрєєва з 26 березня по 4 квітня. На цей період призначили тимчасового повіреного у справах Росії в Польщі, який виконуватиме обов'язки посла.

Нагадаємо, 24 березня під час масованої атаки по Україні російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Протягом усього часу повітряну ціль спостерігали військові радіолокаційні системи.

У МЗС Польщі заявили, що вимагатимуть пояснень щодо порушення повітряного простору країни.