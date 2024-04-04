Усиление ПВО для Востока и результаты Ставки — вечернее обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. На его повестке стояли вопросы усиления систем ПВО восточным регионам Украины и заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Обо всем этом и не только он заявил в своем традиционном видеообращении.

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Первый вопрос, как заявил глава государства, касается заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Прежде всего относительно производства и поставки дронов и РЭБ на этот год. Был подробный отчет по контрактам, все максимально конкретно: никаких пустых слов, только четкие письменные договоренности с производителями, четкое финансирование, четкие сроки поставки. Действительно хорошо поработали все, кто ответственен за это направление. И относительно дронов — всех видов — и РЭБ будем крепче”, — сказал президент.

Он добавляет, что в таком же ключе стоит задача реализовать ракетную программу Украины.

"Аналогичную задачу поставил относительно ракетной программы — все до деталей проработать, чтобы Силы обороны Украины могли рассчитывать на надежную и растущую ракетную опору наших действий", — говорит Зеленский.

Другой вопрос, как добавил президент, — усиление средствами ПВО восточных, северо-восточных и южных регионов страны.

"Говорил сегодня с военными относительно того, как дать больше защиты Харькову — именно с точки зрения ПВО. Такая же задача у всех наших дипломатов. Усиление ПВО для Харькова, всей Харьковщины, Сумщины, южным регионам — это абсолютно неотложная потребность. Абсолютно непрнятно, что столько стран мира до сих пор думают, как противодействовать террору, хотя не хватает лишь нескольких политических решений — нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию. Продолжим работу с партнерами”, — сказал глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро, обсудив подготовку инаугурационного саммита мира в Швейцарии.

Также глава государства недавно объявил о начале нового этапа международной работы с союзниками Украины, комментируя заключение договора о гарантиях безопасности с Финляндией.