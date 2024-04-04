Посилення ППО для Сходу та результати Ставки — вечірнє звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. На його повістці стояло питання посилення систем ППО східним регіонам України та засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про все це й не тільки він заявив у своєму традиційному відеозверненні.

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Перше питання, як заявив глава держава, стосується засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Перш за все щодо виробництва та постачання дронів та РЕБ на цей рік. Був детальний звіт щодо контрактів, усе максимально конкретно: жодних пустих слів, тільки чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни постачання. Дійсно добре попрацювали всі, хто відповідальний за цей напрямок. І щодо дронів — усіх видів — та РЕБ будемо міцніші", — сказав президент.

Він додає, що в такому ж ключі стоїть завдання реалізувати ракетну програму України.

"Аналогічне завдання поставив щодо ракетної програми — усе до деталей опрацювати, щоб Сили оборони України могли розраховувати на надійну й зростаючу ракетну опору наших дій", — каже Зеленський.

Інше питання, як додав президент — посилення засобами ППО східних, північно-східних та південних регіонів країни.

"Говорив сьогодні з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову — саме з погляду ППО. Таке ж завдання в усіх наших дипломатів. Посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів – це абсолютно нагальна потреба. Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень — кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами", — сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро, обговоривши підготовку інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.

Також глава держави не так давно оголосив про початок нового етапу міжнародної роботи з союзниками України, коментуючи укладання договору про гарантії безпеки з Фінляндією.