Атака на нефтебазу в Воронежской области РФ 14 июня — власти говорят о повреждении

Пожар на нефтебазе. Иллюстративное фото: росСМИ

Губернатор Воронежской области Российской Федерации Александр Гусев заявил, что на местную нефтебазу якобы произошла атака дронов в ночь на пятницу, 14 июня. По его словам, повреждены резервуары с топливом.

Об этом Александр Гусев написал в Telegram.

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По словам властей, "с сверхмалой высоты была предпринята попытка атаки" на нефтебазу якобы украинскими дронами. В результате БпЛА повредили резервуары с топливом.

Над ликвидацией последствий атаки работают оперативные службы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Александра Гусева

Напомним, что в российской Ростовской области в ночь на пятницу, 14 июня, СМИ также сообщали об атаке на аэродром "Морозовск", в результате чего загорелся пожар. Там находятся российские самолеты Су-34, Су-24 и Су-24.

Также в ночь на 14 июня в российской столице Москве произошел пожар на территории бывшего опытно-конструкторского бюро "Сухого". Огонь распространился на 800 квадратов.