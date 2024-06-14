Атака на нефтебазу в Воронежской области РФ 14 июня — власти говорят о повреждении

Повреждены резервуары с топливом — в Воронежской области РФ заявляют об атаке на нефтебазу
Губернатор Воронежской области Российской Федерации Александр Гусев заявил, что на местную нефтебазу якобы произошла атака дронов в ночь на пятницу, 14 июня. По его словам, повреждены резервуары с топливом.
Об этом Александр Гусев написал в Telegram.
Атака на нефтебазу в Воронежской области РФ 14 июня
По словам властей, "с сверхмалой высоты была предпринята попытка атаки" на нефтебазу якобы украинскими дронами. В результате БпЛА повредили резервуары с топливом.
Над ликвидацией последствий атаки работают оперативные службы.
Напомним, что в российской Ростовской области в ночь на пятницу, 14 июня, СМИ также сообщали об атаке на аэродром "Морозовск", в результате чего загорелся пожар. Там находятся российские самолеты Су-34, Су-24 и Су-24.
Также в ночь на 14 июня в российской столице Москве произошел пожар на территории бывшего опытно-конструкторского бюро "Сухого". Огонь распространился на 800 квадратов.
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