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Повреждены резервуары с топливом — в Воронежской области РФ заявляют об атаке на нефтебазу

14 июня 2024 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Атака на нефтебазу в Воронежской области РФ 14 июня — власти говорят о повреждении
Пожар на нефтебазе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Губернатор Воронежской области Российской Федерации Александр Гусев заявил, что на местную нефтебазу якобы произошла атака дронов в ночь на пятницу, 14 июня. По его словам, повреждены резервуары с топливом.

Об этом Александр Гусев написал в Telegram.

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Атака на нефтебазу в Воронежской области РФ 14 июня

По словам властей, "с сверхмалой высоты была предпринята попытка атаки" на нефтебазу якобы украинскими дронами. В результате БпЛА повредили резервуары с топливом.

Над ликвидацией последствий атаки работают оперативные службы.

Атака на нефтебазу в Воронежской области РФ 14 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Александра Гусева

Напомним, что в российской Ростовской области в ночь на пятницу, 14 июня, СМИ также сообщали об атаке на аэродром "Морозовск", в результате чего загорелся пожар. Там находятся российские самолеты Су-34, Су-24 и Су-24.

Также в ночь на 14 июня в российской столице Москве произошел пожар на территории бывшего опытно-конструкторского бюро "Сухого". Огонь распространился на 800 квадратов.

нефть
взрыв
ПВО
обстрелы
беспилотники
Россия
атака

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