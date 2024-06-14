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Пошкоджені резервуари з паливом — у Воронезькій області РФ заявляють про атаку на нафтобазу

14 червня 2024 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Атака на нафтобазу в Воронезькій області РФ 14 червня — влада каже про пошкодження
Пожежа на нафтобазі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Губернатор Воронезької області Російської Федерації Олександр Гусєв заявив, що на місцеву нафтобазу нібито відбулась атака дронів в ніч проти п'ятниці, 14 червня. За його словами, пошкоджені резервуари з паливом.

Про це Олександр Гусєв написав у Telegram. 

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Атака на нафтобазу в Воронезькій області РФ 14 червня

За словами влади, "з надмалої висоти було здійснено спробу атаки" на нафтобазу нібито українськими дронами. Внаслідок цього БпЛА пошкодили резервуари з паливом.

Наразі над ліквідацією наслідків атаки працюють оперативні служби.

Атака на нафтобазу в Воронезькій області РФ 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Олександра Гусєва

Нагадаємо, що у російській Ростовській області у ніч проти п'ятниці, 14 червня, ЗМІ також повідомляли про атаку на аеродром "Морозовськ", внаслідок чого зайнялась пожежа. Там розміщені російські літаки Су-34, Су-24 та Су-24.

Також в ніч проти 14 червня у російській столиці Москві сталася пожежа на території колишнього дослідно-конструкторського бюро "Сухого". Вогонь поширився на 800 квадратів. 

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Росія
атака

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