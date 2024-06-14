Атака на нафтобазу в Воронезькій області РФ 14 червня — влада каже про пошкодження

Пожежа на нафтобазі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Губернатор Воронезької області Російської Федерації Олександр Гусєв заявив, що на місцеву нафтобазу нібито відбулась атака дронів в ніч проти п'ятниці, 14 червня. За його словами, пошкоджені резервуари з паливом.

Про це Олександр Гусєв написав у Telegram.

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За словами влади, "з надмалої висоти було здійснено спробу атаки" на нафтобазу нібито українськими дронами. Внаслідок цього БпЛА пошкодили резервуари з паливом.

Наразі над ліквідацією наслідків атаки працюють оперативні служби.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Олександра Гусєва

Нагадаємо, що у російській Ростовській області у ніч проти п'ятниці, 14 червня, ЗМІ також повідомляли про атаку на аеродром "Морозовськ", внаслідок чого зайнялась пожежа. Там розміщені російські літаки Су-34, Су-24 та Су-24.

Також в ніч проти 14 червня у російській столиці Москві сталася пожежа на території колишнього дослідно-конструкторського бюро "Сухого". Вогонь поширився на 800 квадратів.