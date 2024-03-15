Более 7000 автомобилей выехали гуманитарным коридором из Белгородщины — РДК

Эвакуация мирного населения. Иллюстративное фото: росСМИ

В последние часы более 7000 автомобилей гражданских жителей Белгородской и Курской областей России воспользовались гуманитарным коридором, объявленным для эвакуации мирных жителей. После закрытия коридора обстрелы этих регионов продолжатся.

Об этом сообщил Российский добровольческий корпус (РДК).

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Из Белгорода и его области выехали более 7000 автомобилей. Из города Курск также эвакуировались более 600 гражданских автомобилей.

Напомним, что Российский Добровольческий Корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон призвали жителей Курской и Белгородской областей срочно эвакуироваться в связи с проведением ограниченной военной операции на их территории. Для обеспечения безопасности мирного населения было объявлено о действии гуманитарного коридора с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта.

"По истечении срока действия гуманитарного коридора будет продолжено уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до освобождения региона от войск кремлевского режима", — пишут добровольцы.

Напомним, что российские добровольческие батальоны, включая РДК, легион Свобода России и Сибирский батальон, сделали заявление по ударам по военным объектам оккупантов в городах Белгород и Курск. Жителей этих городов они призывают немедленно эвакуировать

Также мы писали о том, что в России власти блокируют эвакуацию жителей Белгородской области.