Понад 7000 авто виїхали гуманітарним коридором з Бєлгородщини — РДК

Евакуація мирного населення. Ілюстративне фото: росЗМІ

За останні години понад 7 тисяч автомобілів цивільних мешканців Бєлгородської та Курської областей Росії скористалися гуманітарним коридором, оголошеним для евакуації мирних жителів. Після закриття коридора обстріли цих регіонів продовжаться.

Про це повідомив Російський добровольчий корпус (РДК).

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З Бєлгорода та його області виїхали понад 7 тисяч автомобілів мешканців. З міста Курськ також евакуювалися понад 600 цивільних автомобілів.

Нагадаємо, що Російський добровольчий корпус, Легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон закликали жителів Курської та Бєлгородської областей терміново евакуюватись у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на їх території. Для забезпечення безпеки мирного населення було оголошено про дію гуманітарного коридору з 21:00 14 березня до 07:00 15 березня.

"Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Бєлгородської та Курської областей до звільнення регіону від військ кремлівського режиму", — пишуть добровольці.

Нагадаємо, що російські добровольчі батальйони, включаючи РДК, легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон, зробили заяву щодо ударів по військових об'єктах окупантів у містах Бєлгород і Курськ. Мешканців цих міст вони закликають негайно евакуюватися

Також ми писали про те, що у Росії влада блокує евакуацію мешканців Бєлгородської області.