Польские фермеры хотят заблокировать ещё два КПП на границе с Украиной

Страйк польских фермеров. Фото: Oszukana Wieś

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что начиная с 12 февраля польские фермеры планируют начать блокировку дорог к пограничным пунктам "Устилуг" и "Угринов". Ожидается, что блокада начнется около 10:00, но в ГПСУ рассчитывают, что этого не произойдет.

Об этом Демченко сообщил в эфире телемарафона в воскресенье, 11 февраля.

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Демченко сообщил, что пограничные пункты "Ягодин" и "Рава-Русская" продолжают оставаться заблокированными. По его словам, утром напротив "Ягодина" на польской стороне в сторону Украины в очереди ожидали около 700 грузовиков, а у "Рава-Русской" — около 400.

Он также сообщил, что накануне около 11:30 получил информацию от польских коллег о прекращении блокады и восстановлении движения, хотя у "Шегини" все еще ожидают около 240 грузовиков.

Ситуация на границе

Более тысячи грузовиков стоят в очереди у пункта пропуска "Краковец", хотя этот путь не был и не блокируется. Водители и транспортные компании ищут альтернативные маршруты для пересечения границы, что приводит к увеличению очередей.

"Через пункт пропуска "Ягодин" и соответствующий польский пункт "Дорогуск" в обычные дни могут проехать около 1200-1400 грузовиков в сутки, тогда как за последние сутки через них прошло только 160 грузовиков. Существенное сокращение также наблюдается и в направлении "Рава-Русская", где трафик снизился в три раза", — сказал Демченко.

Напомним, движение грузовых автомобилей было восстановлено на границе между Польшей и Украиной в пограничном пункте "Шегини-Медика".

Кроме того, 9 февраля, фермеры в Польше инициировали новую акцию протеста у границы с Украиной, заблокировав три КПП. В результате, на данный момент, прекращено движение транспорта как в сторону въезда, так и выезда из Польши.