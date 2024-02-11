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Польські фермери хочуть заблокувати ще два КПП на кордоні з Україною

11 лютого 2024 15:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польські фермери хочуть заблокувати ще два КПП на кордоні з Україною
Забастовка польських фермерів. Фото: Oszukana Wieś
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що починаючи з 12 лютого польські фермери планують розпочати блокування доріг до прикордонних пунктів "Устилуг" та "Угринів". Очікується, що блокада розпочнеться близько 10:00, але у ДПСУ розраховують, що цього не станеться.

Про це Демченко повідомив у ефірі телемарафону у неділю, 11 лютого.

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Демченко повідомив, що прикордонні пункти "Ягодин" та "Рава-Руська" продовжують залишатися заблокованими. За його словами, вранці навпроти "Ягодина" на польській стороні у бік України в черзі чекали близько 700 вантажівок, а біля "Рава-Руської" — близько 400.

Він також повідомив, що напередодні близько 11:30 отримав інформацію від польських колег про припинення блокади та відновлення руху, хоча у "Шегині" все ще чекають близько 240 вантажівок.

Ситуація на кордоні

Понад тисячу вантажівок стоять у черзі біля пункту пропуску "Краківець", хоча цей шлях не був і не блокується. Водії та транспортні компанії шукають альтернативні маршрути для перетину кордону, що призводить до збільшення черг.

"Через пункт пропуску "Ягодин" та відповідний польський пункт "Дорогуськ" у звичайні дні можуть проїхати близько 1200-1400 вантажівок на добу, тоді як за останню добу через них пройшло лише 160 вантажівок. Суттєве скорочення також спостерігається й у напрямку "Рава-Руська" ", де трафік знизився втричі", — сказав Демченко.

Нагадаємо, рух вантажних автомобілів було відновлено на кордоні між Польщею та Україною у прикордонному пункті "Шегині-Медика".

Крім того, 9 лютого фермери в Польщі ініціювали нову акцію протесту біля кордону з Україною, заблокувавши три КПП. В результаті, на цей час припинено рух транспорту як у бік в'їзду, так і виїзду з Польщі.

Польща
кордон
КПП
дороги
авто
страйк
фермери

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