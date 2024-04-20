Во время своего председательства в ЕС в 2025 году Польша планирует увеличить инвестиции в оборону.

Иллюстративная фотография обороны ЕС. Фото: europarl.europa.eu

Польша планирует усилить расходы на оборону , когда в январе 2025 года перейдет в председательство Европейского Союза, заявил министр финансов Анджей Доманский. Также политик настоял на большой солидарности между странами Европы.

Об этом сообщает Bloomberg .

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Чем отметил Доманский

Актуальный вопрос об усилении совместных гарантий против России вызывает большие разногласия из-за выборов в Европейский парламент, которые должны состояться в июне текущего года. Венгрия перейдет на шестимесячное председательство.

"Нам нужно больше солидарности между европейскими странами. Даже если война закончится завтра, высокий уровень инвестиций в оборону нужно будет сохранить" , - сказал Доманский в интервью в Вашингтоне.

Польша – лучшее место для инвестирования

Война, которая продолжается уже третий год, вызвала дискуссии среди лидеров ЕС по поводу того, как профинансировать капитальный ремонт оборонного сектора.

Министр финансов Анджей Доманский сосредотачивается на том, чтобы представить Польшу как лучшее место для инвестиций международных инвесторов, стремящихся перевести деньги из Азии поближе к европейским рынкам. Утверждая, что страна станет ключевым бенефициаром поддержки друзей.

"Польша в развлечении. Она сейчас является лучшим местом для инвестирования в Европе" , - сказал он.

Напомним, что Европейская комиссия утвердила предложение оценить план реформ в Украине. Согласно которому предполагается выделение 50 млрд евро в помощь Киеву.

Кроме того, на днях Дания объявила о выделении новой военной помощи для Украины в размере около 300 млн евро.