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Польща зробить сферу оборони головним пріоритетом свого головування в ЄС у 2025 році

20 квітня 2024 15:00
- Валерія Барановська
Під час свого головування в ЄС у 2025 році Польща планує збільшити інвестиції на оборону
Ілюстративне фото оборони ЄС. Фото: europarl.europa.eu
- Валерія Барановська

Польща планує посилити витрати на оборону, коли у січні 2025 року перейде в головування Європейського Союзу, заявив міністр фінансів Анджей Доманський. Також політик наголосив на більшій солідарності між країнами Європи.

Про це повідомляє Bloomberg.

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На чому наголосив Доманський

Актуальне питання щодо посилення спільних гарантій проти Росії викликає великі розбіжності через вибори до Європейського парламенту, які мають відбутися у червні поточного року. Угорщина перейде на шестимісячне головування.

"Нам потрібно більше солідарності між європейськими країнами. Навіть якщо війна закінчиться завтра, високий рівень інвестицій в оборону потрібно буде зберегти", — сказав Доманський в інтерв'ю у Вашингтоні.

Польща — найкраще місце для інвестування 

Війна, яка триває вже третій рік, викликала дискусії серед лідерів ЄС щодо того, як профінансувати капітальний ремонт оборонного сектора.

Міністр фінансів Анджей Доманський зосереджується на тому, щоб представити Польщу як найкраще місце для інвестицій  міжнародних інвесторів, які прагнуть перевести гроші з Азії ближче до європейських ринків. Стверджуючи, що країна буде ключовим бенефіціаром підтримки друзів.

"Польща в розвазі. Вона зараз є найкращим місцем для інвестування в Європі", — сказав він.

Нагадаємо, що Європейська комісія затвердила пропозицію оцінити план реформ в Україні. Згідно з яким передбачається виділення 50 млрд євро на допомогу Києву.

Крім того, днями Данія оголосила про виділення нової військової допомоги для України у розмірі майже 300 млн євро.

Польща
інвестиції
оборонна сфера
Європарламент

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