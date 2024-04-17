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Данія виділила майже 300 мільйонів євро для України

17 квітня 2024 10:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Данія виділила майже 300 мільйонів євро для України
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Фото: AFP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Данія оголосила про виділення нової військової допомоги для України. Йдеться про суму в розмірі 2,2 мільярда крон (295 мільйонів євро).

Про це повідомили у Міністерстві оборони Данії у середу, 17 квітня.

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Кошти спрямують на закупівлю боєприпасів, дронів й виробництво ракетних компонентів.

Також новий пакет допомоги передбачає надання 200 мільйонів крон на інвестиції в українську оборонну промисловість та гроші для створення значного морського потенціалу.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що у березні він відвідав деякі підприємства оборонно-промислового комплексу у Києві та виявив значний потенціал для майбутньої співпраці. Він вважає, що вона може забезпечити Україну необхідним обладнанням, що допоможе змінити ситуацію на полі бою.

За словами посадовця, прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс є новою ініціативою, яка може стати прикладом для інших країн і спонукати їх до реалізації аналогічних заходів. Це може допомогти Києву у виробництві більшого обсягу військового обладнання.

Нагадаємо, комітет розвідки Палати представників США закликав Конгрес негайно ухвалити військову допомогу нашій країні вже до кінця цього тижня. Це сталося після секретного брифінгу щодо України. 

Також уряд Канади в межах Коаліції дронів передасть Україні 450 багатоцільових безпілотників R70 SkyRanger. Також деякі інші країни-члени Коаліції нададуть й інші безпілотники, яких потребують Збройні сили України.

війна
Міноборони
Данія
військова допомога
гроші
Україна

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