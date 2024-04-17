Дания выделила почти 300 миллионов евро для Украины

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Фото: AFP

Дания объявила о выделении новой военной помощи Украине. Речь идет о сумме в размере 2,2 миллиарда крон (295 миллионов евро).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Дании в среду, 17 апреля.

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Средства будут направлены на закупку боеприпасов, дронов и производство ракетных компонентов.

Также новый пакет помощи предусматривает 200 миллионов крон на инвестиции в украинскую оборонную промышленность и деньги для создания значительного морского потенциала.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что в марте он посетил некоторые предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве и нашел значительный потенциал для будущего сотрудничества. Он считает, что оно может обеспечить Украину необходимым оборудованием, что поможет изменить ситуацию на поле боя.

По словам чиновника, прямые инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс являются новой инициативой, которая может стать примером для других стран и побудить их к реализации аналогичных мероприятий. Это может помочь Киеву в производстве большего объема военного оборудования.

Напомним, комитет разведки Палаты представителей США призвал Конгресс немедленно принять военную помощь нашей стране уже до конца этой недели. Это произошло после секретного брифинга по Украине.

Также правительство Канады в рамках Коалиции дронов передаст Украине 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger. Также некоторые другие страны-члены Коалиции предоставят и другие беспилотники, в которых нуждаются Вооруженные силы Украины.