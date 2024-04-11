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Атака РФ по Україні — Польща знову підіймала свої винищувачі у небо

11 квітня 2024 09:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Атака РФ по Україні — Польща знову підіймала свої винищувачі у небо
Винищувачі F-16. Фото ілюстративне: af.mil
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через масовану нічну атаку РФ по Україні уночі, 11 квітня, Польща знову підіймала у повітря свою авіацію. Так, в південно-східній частині країни було чути шум винищувачів. 

Про це повідомили у Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

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Що сказали у Польщі

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі", — сказали у ЗС Польщі, говорячи про причину підняття авіації. 

Нічна атака по Україні
Скриншот допису

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання. 

Крім того, ворог вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.

Також вибухи лунали у ЛьвівськійКиївській та Запорізькій областях.

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