Атака РФ по Україні — Польща знову підіймала свої винищувачі у небо
Через масовану нічну атаку РФ по Україні уночі, 11 квітня, Польща знову підіймала у повітря свою авіацію. Так, в південно-східній частині країни було чути шум винищувачів.
Про це повідомили у Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.
Що сказали у Польщі
"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі", — сказали у ЗС Польщі, говорячи про причину підняття авіації.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання.
Крім того, ворог вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.
Також вибухи лунали у Львівській, Київській та Запорізькій областях.
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