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Атака РФ по Украине — Польша снова поднимала свои истребители в небо

11 апреля 2024 09:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Атака РФ по Украине — Польша снова поднимала свои истребители в небо
Истребители F-16. Фото иллюстративное: af.mil
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из-за массированной ночной атаки РФ по Украине ночью, 11 апреля, Польша снова поднимала в воздух свою авиацию. Так, в юго-восточной части страны был слышен шум истребителей.

Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

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"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации российской федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры безопасности воздушного пространства Польши", — сказали в ВС Польши, говоря о причине поднятия авиации. 

Ночная атака по Украине
Скриншот поста

Напомним, в результате массированной атаки самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.

Также взрывы раздавались во Львовской, Киевской и Запорожской областях.

Польша
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