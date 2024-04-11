Атака РФ по Украине — Польша снова поднимала свои истребители в небо

Истребители F-16. Фото иллюстративное: af.mil

Из-за массированной ночной атаки РФ по Украине ночью, 11 апреля, Польша снова поднимала в воздух свою авиацию. Так, в юго-восточной части страны был слышен шум истребителей.

Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

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"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации российской федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры безопасности воздушного пространства Польши", — сказали в ВС Польши, говоря о причине поднятия авиации.

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Напомним, в результате массированной атаки самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.

Также взрывы раздавались во Львовской, Киевской и Запорожской областях.