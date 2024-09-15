Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Польша призывает лишить украинских мужчин соцвыплат в ЕС — реакция МИД Украины arrow

Польша призывает лишить украинских мужчин соцвыплат в ЕС — реакция МИД Украины

15 сентября 2024 01:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В МИД Польши считают, что украинские мужчины не должны получать выплаты в ЕС — как на это реагируют украинские власти
Радослав Сикорский. Фото: prsa.pl
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В МИД Польши считают, что украинским мужчинам призывного возраста не нужно предоставлять соцвыплаты в странах Европы. Отсутствие финансовой помощи будет стимулировать их возвращаться на Родину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Читайте также:

Позиция МИД Польши касательно помощи украинским мужчинам за границей и реакция Киева

Сикорский отметил, что политика, которой сейчас придерживаются многие европейские столицы, вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины, ведь предоставляет экономические привилегии мужчинам призывного возраста. Например, в Германии находящиеся под временной защитой украинцы ежемесячно получают более 500 евро. Если к этой сумме добавить компенсацию за жилье, может получиться даже более тысячи евро в месяц, и такую помощь получают не только женщины, но и мужчины.

"Есть простой метод помочь Украине — прекратите оказывать помощь украинцам, подлежащим мобилизации. Укрывательство от призыва — это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить", — призвал глава польского МИД западноевропейские страны.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, который также выступал на панельной дискуссии согласился с польским министром.

"Я поддерживаю идею, которую высказал министр Сикорский", — заявил он.

Также важные новости дня по теме:

Европейский союз Польша Андрей Сибига соцвыплаты военнообязанные Радослав Сикорский

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:55 Польша призывает лишить украинских мужчин соцвыплат в ЕС — реакция МИД Украины

01:42 Буданов заявил, что РФ хочет завершить войну своей победой к началу 2026 года

01:32 В Кировоградской области фермеры пытались взыскать средства с училища — что решил суд

01:30 В Украине будут предоставлять автоматические отсрочки — кто может рассчитывать на такие привилегии

01:07 Воздушная тревога в Киевской области и ряде других областей — какая опасность

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

00:10 Россияне утверждают, что Visa якобы возвращается в РФ

14 сентября 2024

23:53 Строительная компания дважды получила оплату за ремонт разрушенных домов в Харькове — что решил суд

23:52 В Одессе раздавались взрывы — враг совершил атаку на пригород, есть погибшие

23:22 В Харькове раздались взрывы

22:59 Адвокат объяснил, кто может штрафовать за уклонение от мобилизации

01:55 Польша призывает лишить украинских мужчин соцвыплат в ЕС — реакция МИД Украины

01:42 Буданов заявил, что РФ хочет завершить войну своей победой к началу 2026 года

01:32 В Кировоградской области фермеры пытались взыскать средства с училища — что решил суд

01:30 В Украине будут предоставлять автоматические отсрочки — кто может рассчитывать на такие привилегии

01:07 Воздушная тревога в Киевской области и ряде других областей — какая опасность

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

00:10 Россияне утверждают, что Visa якобы возвращается в РФ

14 сентября 2024

23:53 Строительная компания дважды получила оплату за ремонт разрушенных домов в Харькове — что решил суд

23:52 В Одессе раздавались взрывы — враг совершил атаку на пригород, есть погибшие

23:22 В Харькове раздались взрывы

22:59 Адвокат объяснил, кто может штрафовать за уклонение от мобилизации

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра