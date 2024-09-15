В МИД Польши считают, что украинские мужчины не должны получать выплаты в ЕС — как на это реагируют украинские власти

Радослав Сикорский. Фото: prsa.pl

В МИД Польши считают, что украинским мужчинам призывного возраста не нужно предоставлять соцвыплаты в странах Европы. Отсутствие финансовой помощи будет стимулировать их возвращаться на Родину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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Сикорский отметил, что политика, которой сейчас придерживаются многие европейские столицы, вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины, ведь предоставляет экономические привилегии мужчинам призывного возраста. Например, в Германии находящиеся под временной защитой украинцы ежемесячно получают более 500 евро. Если к этой сумме добавить компенсацию за жилье, может получиться даже более тысячи евро в месяц, и такую помощь получают не только женщины, но и мужчины.

"Есть простой метод помочь Украине — прекратите оказывать помощь украинцам, подлежащим мобилизации. Укрывательство от призыва — это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить", — призвал глава польского МИД западноевропейские страны.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, который также выступал на панельной дискуссии согласился с польским министром.

"Я поддерживаю идею, которую высказал министр Сикорский", — заявил он.