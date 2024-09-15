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Польща закликає позбавити українських чоловіків соцвиплат у ЄС — реакція МЗС України

15 вересня 2024 01:55
Чекарьова Марія - редактор
У МЗС Польщі вважають, що українські чоловіки не мають отримувати виплати в ЄС — як на це реагує українська влада
Радослав Сікорський. Фото: prsa.pl
Чекарьова Марія - редактор

У МЗС Польщі вважають, що українським чоловікам призовного віку непотрібно надавати соцвиплати у країнах Європи. Відсутність фінансової допомоги стимулюватиме їх повертатися на Батьківщину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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Сікорський зазначив, що політика, якої зараз дотримуються багато європейських столиць, шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, адже надає економічні привілеї чоловікам призовного віку. Наприклад, у Німеччині українці, які перебувають під тимчасовим захистом, щомісяця отримують понад 500 євро. Якщо до цієї суми додати компенсацію за житло, може вийти навіть більш ніж тисяча євро в місяць, і таку допомогу отримують не лише жінки, а й чоловіки.

"Є простий метод допомогти Україні — припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову — це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити", — закликав очільник польського МЗС західноєвропейські країни.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга, який також виступав на панельній дискусії погодився з польським міністром.

"Я підтримую ідею, яку висловив міністр Сікорський", — заявив він.

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