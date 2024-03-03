Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС по аграрному сектору, — министр

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Фото: Polskie Radio

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна подтвердил в интервью радио ZET, что Польша действительно обсуждает с Урсулой фон дер Ляйен возможность освобождения от определенных требований "Зеленого соглашения" Евросоюза. Ведутся неофициальные переговоры о предоставлении Польше исключений из некоторых положений данного соглашения.

Об этом сообщило издание onet в воскресенье, 3 марта.

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Шейна уточнил, что предполагаемые исключения могут касаться различных аспектов "Зеленого курса", а также проблем, связанных с потоком продукции, вызывающим дисбаланс на рынке Польши или других стран.

"Если нам удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, как мы успешно договорились о мерах ЕС, они станут общей позицией Союза. Я также хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра Туска, если это займет слишком много времени, мы введем изменения, мы введем блокаду границ, дамбы и пошлины в одностороннем порядке", — сказал польский министр.

Дополнительно Шейна сообщил, что на предстоящих польско-украинских консультациях 28 марта вопросы, связанные с проблемами на границе, будут решены и больше не будут актуальны.

Напомним, на границе с Украиной польские фермеры побили автомобиль для Вооруженных сил Украины. В соцсети распространили видео, на котором видно несколько изуродованных автомобилей, в том числе у них разбитые окна.

Ранее заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что польские фермеры навязывают миф, будто они борются с крупными украинскими агрохолдингами. По его словам, это неправда.