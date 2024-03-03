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Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо аграрного сектору, — міністр

3 березня 2024 20:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо аграрного сектору, — міністр
Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. Фото: Polskie Radio
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна підтвердив в інтерв'ю радіо ZET, що Польща справді обговорює з Урсулою фон дер Ляєн можливість звільнення від певних вимог "Зеленої угоди" Євросоюзу. Ведуться неофіційні переговори щодо надання Польщі винятків із деяких положень цієї угоди.

Про це повідомило видання onet у неділю, 3 березня.

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Шейна уточнив, що можливі винятки можуть стосуватися різних аспектів "Зеленого курсу", а також проблем, пов'язаних із потоком продукції, що викликає дисбаланс на ринку Польщі чи інших країн.

"Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно домовилися про заходи ЄС, вони стануть спільною позицією Союзу. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра Туска, якщо це займе надто багато часу, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокаду кордонів, греблі та мита в односторонньому порядку", — сказав польський міністр.

Шейна повідомив, що на майбутніх польсько-українських консультаціях 28 березня питання, пов'язані з проблемами на кордоні, будуть вирішені й більше не будуть актуальними.

Нагадаємо, на кордоні з Україною польські фермери побили автомобіль для Збройних сил України. У соцмережі розповсюдили відео, на якому видно кілька понівечених автомобілів, у тому числі у них розбиті вікна.

Раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що польські фермери нав'язують міф, ніби вони борються із великими українськими агрохолдингами. З його слів, це неправда.

Європейський союз
Польща
переговори
Урсула фон дер Ляєн
фермери
аграрії

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