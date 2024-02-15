Польша и Украина завершают переговоры по импорту агропродукции

Грузовик отгружает зенро. Фото: DW

Переговоры Киева и Варшавы по условиям импорта некоторой украинской агропродукции сейчас находятся на завершающей стадии. Все проблемные вопросы должны быть согласованы до конца марта.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский, сообщает Wprost.

Переговоры Варшавы и Киева идут к концу

Секерский встретился с фермерами, протестующими по всей стране и на прошлой неделе возобновили блокаду границы с Украиной.

"Мы ведем переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, чтобы установить определенные правила на этот период, которые определяли бы размер квот на отдельные товары, которые могут попасть на польский рынок, чтобы не нарушать стабильность отдельных рынков", — рассказал Секерский.

По словам чиновника, переговоры с Украиной находятся на завершающей стадии и до конца марта все должно быть согласовано. В первую очередь это касается объемов и квот.

"Украина не хочет этого делать, но мы понимаем, что чрезмерный приток товаров нарушит работу рынка. Есть определенные экстренные тормоза, которые мы хотим ввести, чтобы Украина могла экспортировать", — добавил Секерский.

Он также рассказал, что его страна хочет, чтобы ЕС поддержал украинский экспорт в части мира, где продовольствие необходимо. При этом министр отметил, что "это не может происходить за счет европейских фермеров".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили ситуацию на границе с Польшей и поиск общих решений для его прекращения.

Украинские перевозчики приступили к акции протеста на границе с Польшей. Они собрались возле международного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск". Перевозчики заявили, что это ответ на митинг поляков.