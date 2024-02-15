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Польща та Україна завершують переговори щодо імпорту агропродукції

15 лютого 2024 21:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Польща та Україна завершують переговори щодо імпорту агропродукції
Вантажівка відвантажує зенро. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Переговори Києва та Варшави щодо умов імпорту деякої української агропродукції зараз перебувають на завершальній стадії. Всі проблемні питання мають бути узгоджені до кінця березня.

Про це повідомив міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський, повідомляє Wprost.

Переговори Варшави і Києва йдуть до завершення

Секерський зустрівся з фермерами, які протестують по всій країні та минулого тижня поновили блокаду кордону з Україною.

"Ми ведемо переговори про двосторонню угоду з Україною, щоб встановити певні правила на цей період, які визначали б розмір квот на окремі товари, які можуть потрапити на польський ринок, щоб не порушувати стабільність окремих ринків", — розповів Секерський.

За словами посадовця, переговори з Україною перебувають на завершальній стадії і до кінця березня все має бути узгоджено. Передусім це стосується обсягів і квот.

"Україна не хоче цього робити, але ми розуміємо, що надмірний приплив товарів порушить роботу ринку. Є певні екстрені гальма, які ми хочемо запровадити, аби Україна могла експортувати", — додав Секерський.

Він також розповів, що його країна хоче, щоб ЄС підтримав український експорт у ті частини світу, де продовольство необхідне. При цьому міністр зазначив, що "це не може відбуватися за рахунок європейських фермерів".

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили ситуацію на кордоні з Польщею та пошук спільних рішень для її вирішення.

Українські перевізники розпочали акцію протесту на кордоні з Польщею. Вони зібралися біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Перевізники заявили, що це відповідь на мітинг поляків.

Польща
переговори
Україна
зерно
зернова угода

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