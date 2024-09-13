Социальная работница назвала причину, почему украинки в Германии идут работать проститутками

Ночной Берлин. Иллюстративное фото: medium.com

Часть украинских женщин, находящихся в Германии, работают в берлинских борделях. По словам социального работника, доля украинок в таких местах составляет примерно 50%.

Об этом пишет издание Die Welt.

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Социальный работник рассказала, что до начала полномасштабного вторжения в этой среде украинские женщины были мало замечены, но сейчас ситуация изменилась.

По ее словам, многие украинские беженцы работают проститутками в Берлине: сначала только с временным намерением, но часто это превращается в нечто более длительное.

Она объяснила, что их доля составляет около 50%, многие из них очень молоды и находятся в стране из-за войны. Некоторые попадают в бордели по слухам от знакомых, что там можно неплохо заработать, а некоторых — набирают онлайн.

Издание пишет, что многие украинки не знают о своих правах в Германии, потому что им внушили страх перед центром занятости.

"К нам на консультацию пришла 40-летняя женщина, которой мы предложили подать заявление в центр занятости, чтобы она могла получить помощь. Но она боялась, что возникнут проблемы, если власти узнают, что они занимаются проституцией. Ее беспокоила стигматизация", — отметила соцработница.

В то же время женщинам, которые занимаются проституцией, тяжело это сделать из-за отсутствия адреса регистрации или договора аренды: они живут с друзьями или клиентами в гостевых домах, гостиницах или борделях. Таким образом, они могут потерять жилье, если покинут эту деятельность.