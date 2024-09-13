Беженцы в Польше — МИД страны придумал способ, чтобы украинцы шли воевать

Украинцы садятся в поезд. Иллюстративное фото: RF/ERL

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал прекратить выплачивать помощь украинским беженцам, ведь это снижает мобилизационный потенциал Украины. По его словам, сейчас Украине нужен новый закон о мобилизации и военная техника, а не дополнительная помощь украинцам за границей.

Об этом сообщает Le Monde.

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Сикорский сказал, что в Польше украинские беженцы не получают социальной помощи, всего 200 евро в месяц на каждого ребенка. Однако дополнительные выплаты в других странах мотивируют их не возвращаться в Украину.

"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", — подчеркнул министр.

Он считает, что, помогая украинцам за границей, западные страны снизят мобилизационный потенциал Украины. Пока Киеву нужно много военной техники и новый закон о мобилизации, а не помощь гражданам за рубежом.

"Очевидно, что задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была печальной, но и задержка украинцев с принятием закона о мобилизации тоже. А мы снижаем мобилизационный потенциал, выплачивая помощь украинским беженцам", — подытожил Сикорский.