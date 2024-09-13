Біженці в Польщі — МЗС країни вигадало спосіб, щоб українці йшли воювати

Українці сідають у потяг. Ілюстративне фото: RF/ERL

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав припинити виплачувати допомогу українським біженцям, адже це знижує мобілізаційний потенціал України. За його словами, наразі Україні потрібен новий закон про мобілізацію та багато військової техніки, а не додаткова допомога українцям за кордоном.

Про це повідомляє Le Monde.

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Сікорський сказав, що в Польщі українські біженці не отримують соціальної допомоги, лише 200 євро на місяць на кожну дитину. Однак додаткові виплати в інших країнах мотивують їх не повертатися в Україну.

"Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану до польської системи. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", — наголосив міністр.

Він вважає, що, допомогаючи українцям за кордоном, західні країни знижуть мобілізаційни потенціал України. Наразі Києву потрібно багато військової техніки та новий закон про мобілізацію, а не допомога громадянам за кордоном.

"Очевидно, що затримка Конгресу США з ухваленням пакета допомоги була сумною, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям", — підсумував Сікорський.