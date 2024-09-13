Соціальна працівниця назвала причину, чому українки у Німеччині йдуть працювати повіями

Нічний Берлін. Ілюстративне фото: medium.com

Частина українських жінок, які перебувають у Німеччині, працюють у берлінських борделях. За словами соціального працівника, частка українок в таких місцях становить близько 50%.

Про це пише видання Die Welt.

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Соціальний працівник розповіла, що до початку повномасштабного вторгнення у цьому середовищі українські жінки були мало помічені, але тепер ситуація змінилася.

За її словами, багато українських біженок працюють повіями у Берліні: спочатку лише з тимчасовим наміром, але часто це перетворюється на щось довготриваліше.

Вона пояснила, наразі їх частка становить близько 50%, багато з яких є дуже молодими та перебувають у країні через війну. Деякі потрапляють у борделі через чутки від знайомих, що там можна непогано заробити, а деяких — набирають онлайн.

Видання пише, що багато українок не знають про свої права у Німеччині, бо їм вселили страх перед центром зайнятості.

"До нас на консультацію прийшла 40-річна жінка, якій ми запропонували подати заяву в центр зайнятості, щоб вона могла отримати допомогу. Але вона боялася, що виникнуть проблеми, якщо влада дізнається, що вона займається проституцією. Її турбувала стигматизація", — зазначила соцпрацівниця.

Водночас жінкам, які займаються проституцією, тяжко це зробити через відсутність адреси реєстрації або договору оренди: вони живуть із друзями або клієнтами в гостьових будинках, готелях або в борделях. Таким чином вони можуть втратити житло, якщо покинуть цю діяльність.