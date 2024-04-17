Поляки возобновляют блокировку одного из КПП на границе — детали

Очереди на границе. Фото: УНИАН

В Государственной таможенной службе заявили, что поляки, вероятно, приступят к блокированию грузов на въезд в Украину перед пунктом пропуска "Корчева — Краковец". Ограничения будут действовать в период с 18 по 20 апреля.

Об этом сообщает ДТС.

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Блокировка движения на границе

"По информации польской стороны, вероятно планируется блокировка грузов на въезд в Украину в период с 09:00. 18.04.2024 по 09:00. 20.04.2024 перед пунктом пропуска "Корчева — Краковец", — написали в таможенной службе, говоря о деталях блокировки.

Отмечается, что поляки будут пропускать один автомобиль в час. В то же время ограничения не будут касаться гуманитарных и военных грузов.

В конце концов движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно.

Скриншот сообщения

Напомним, 16 апреля польские фермеры-бастующие прекратили блокировку КПП "Долгобычув — Угринов" во Львовской области.

В то же время 15 апреля, по информации от пограничников, митингующие не пропустили из Украины ни одного грузовика.