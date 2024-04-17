Поляки відновлюють блокування одного з КПП на кордоні — деталі

Черги на кордоні. Фото: УНІАН

У Державній митній службі заявили, що поляки, ймовірно, розпочнуть блокування вантажів на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску "Корчова — Краківець". Обмеження діятимуть у період з 18 по 20 квітня.

Про це повідомляє ДМС.

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"За інформацією польської сторони, ймовірно, планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024 року перед пунктом пропуску "Корчова — Краківець", — написали в митній службі, говорячи про деталі блокування.

Зазначається, що поляки пропускатимуть один автомобіль на годину. Водночас обмеження не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів.

Зрештою, рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.

Скриншот допису

Нагадаємо, 16 квітня польські фермери-страйкарі припинили блокування КПП "Долгобичув — Угринів" у Львівській області.

Водночас 15 квітня, за інформацією від прикордонників, мітингарі не пропустили з України жодної вантажівки.