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Поляки відновлюють блокування одного з КПП на кордоні — деталі

17 квітня 2024 13:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Поляки відновлюють блокування одного з КПП на кордоні — деталі
Черги на кордоні. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Державній митній службі заявили, що поляки, ймовірно, розпочнуть блокування вантажів на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску "Корчова — Краківець". Обмеження діятимуть у період з 18 по 20 квітня. 

Про це повідомляє ДМС

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Блокування руху на кордоні

"За інформацією польської сторони, ймовірно, планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024 року перед пунктом пропуску "Корчова — Краківець", — написали в митній службі, говорячи про деталі блокування. 

Зазначається, що поляки пропускатимуть один автомобіль на годину. Водночас обмеження не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів.

Зрештою, рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.

Блокування КПП
Скриншот допису

Нагадаємо, 16 квітня польські фермери-страйкарі припинили блокування КПП "Долгобичув — Угринів" у Львівській області. 

Водночас 15 квітня, за інформацією від прикордонників, мітингарі не пропустили з України жодної вантажівки.

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