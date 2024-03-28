Поляки перестали блокировать один из КПП — что известно

Грузовики на границе. Фото: Министерство развития общин\Facebook

В пункте пропуска "Угринов-Долгобычук" польские протестующие временно завершили блокировку движения грузовиков в обоих направлениях. В настоящее время в очередях находятся 120 грузовых транспортов.

Об этом сообщается в Государственной пограничной службе Украины.

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Ситуация на границе

Отмечается, что пропуск грузового транспорта на КПП "Угринов-Долгобычук" осуществляется в обычном режиме. По состоянию на данный момент, на соответствующем КПП пересечения границы ожидают 120 грузовиков.

"В пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" временно завершилась блокировка движения грузовиков в обоих направлениях По информации от польских коллег, на территории Польши перед ППр "Угринов-Долгобычев" пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

В то же время известно, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, днем ранее стало известно, что в Польше готовы к переговорам с Украиной с участием фермеров.

Вместе с тем 28 марта украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыла в столицу Варшавы. Ожидается, что чиновники будут обсуждать с союзниками блокаду украинско-польской границы.