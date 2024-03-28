Поляки припинили блокувати один із КПП — що відомо

Вантажівки на кордоні. Фото: Міністерство розвитку громад\Facebook

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичук" польські протестувальники тимчасово завершили блокування руху вантажівок в обох напрямках. Наразі в чергах перебувають 120 вантажних транспортів.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

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Ситуація на кордоні

Зазначається, що наразі пропуск вантажного транспорту на КПП "Угринів-Долгобичук" здійснюється в звичайному режимі. Станом на зараз, на відповідному КПП на перетин кордону очікують 120 вантажівок.

"У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ППр "Угринів-Долгобичув" пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

Водночас, відомо, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, днем раніше стало відомо, що у Польщі готові до переговорів з Україною за участі фермерів.

Разом з тим, 28 березня українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до столиці Варшави. Очікується, що посадовці обговорюватимуть із союзниками блокаду українсько-польського кордону.