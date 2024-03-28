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Поляки припинили блокувати один із КПП — що відомо

28 березня 2024 14:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Поляки припинили блокувати один із КПП — що відомо
Вантажівки на кордоні. Фото: Міністерство розвитку громад\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичук" польські протестувальники тимчасово завершили блокування руху вантажівок в обох напрямках. Наразі в чергах перебувають 120 вантажних транспортів. 

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. 

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Ситуація на кордоні

Зазначається, що наразі пропуск вантажного транспорту на КПП "Угринів-Долгобичук" здійснюється в звичайному режимі. Станом на зараз, на відповідному КПП на перетин кордону очікують 120 вантажівок. 

"У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ППр "Угринів-Долгобичув" пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

Водночас, відомо, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня.

Блокування КПП
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, днем раніше стало відомо, що у Польщі готові до переговорів з Україною за участі фермерів. 

Разом з тим, 28 березня українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до столиці Варшави. Очікується, що посадовці обговорюватимуть із союзниками блокаду українсько-польського кордону.

Польща
війна
кордон
КПП
протести
транспорт
вантажівки
водії
війна в Україні
ДПСУ

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